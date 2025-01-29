Рейсы выполняются семью авиакомпаниями, билеты можно купить онлайн или в кассах.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области выделяет субсидии из регионального бюджета на выполнение 11 региональных воздушных перевозок по России. Кроме того, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа финансируются рейсы авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Ханты-Мансийск – Омск.

Отметим, что организация субсидируемых авиарейсов находится под личным контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Финансируемые рейсы из Омска выполняют семь авиакомпаний: «Азимут», «Россия», «Ред Вингс», «Икар», «ЮВТ Аэро», «ЮТэйр» и «Ямал».

«Азимут» осуществляет прямой перелет в Уфу дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

«Россия» организует прямой рейс в Красноярск. Вылеты из Омска осуществляются по понедельникам и субботам, а из Красноярска – по воскресеньям и пятницам.

«ЮВТ Аэро» предлагает два маршрута: в Абакан – по четвергам и субботам, и в Тобольск – по четвергам и воскресеньям.

«Икар» выполняет рейсы в Казань три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Ямал» предлагает несколько направлений: в Новый Уренгой – по вторникам и четвергам, в Салехард – по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Ноябрьск – по воскресеньям, а в Надым – по понедельникам.

Наконец, «Ред Вингс» продолжает выполнять рейсы в Екатеринбург по понедельникам и пятницам. Летом планируется запуск маршрута в Улан-Удэ, сейчас расписание находится в процессе разработки авиаперевозчиком.

Благодаря тому, что эти авиарейсы субсидируются из областного бюджета, омичи смогут приобретать билеты по сниженной стоимости.

Как сообщает Минтранс Омской области, билеты можно приобрести на официальных сайтах авиакомпаний или в авиакассах города.