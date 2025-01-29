Компании должны уменьшить выбросы вредных веществ на 20–41,8 %.
Минприроды региона проинформировало, что еще для пяти предприятий в Омске утверждены планы по выполнению квот выбросов. Это решение было принято на заседании межведомственного совета по квотированию выбросов.
– На сегодняшний день утверждены планы по снижению выбросов уже для 61 квотируемого объекта. Напомним, участникам эксперимента по квотированию необходимо снизить выбросы опасных загрязняющих веществ не менее чем на 20 % от объема выбросов 2017 года. За невыполнение мероприятий предприятия будут привлекаться к административной ответственности. Для этого на федеральном уровне вносятся изменения в действующие правовые акты, предусматривающие существенные штрафы, – заявили в Минприроды.
Следующим компаниям необходимо разработать и утвердить планы по уменьшению выбросов опасных загрязняющих веществ в пределах установленных квот:
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АО «Фирма Кайрос» – снижение выбросов на 28 %
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АО «Транснефть – Западная Сибирь» – снижение выбросов на 21,4 %
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АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» – снижение выбросов на 20 %
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ООО «Стройсервис» – снижение выбросов на 41,8 %
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ООО «Омсктехуглерод» – снижение выбросов на 23 %.