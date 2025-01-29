Командиру танкового взвода Николаю Данильченко установят мемориальную доску на бывшем здании Омского кадетского корпуса.

Он родился в городе Стрежевой Томской области, учился в Омске. После кадетского корпуса поступил и окончил в 2016 году Омский автобронетанковый инженерный институт. Служил в танковом батальоне 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота.

С 24 февраля 2022 года Николай участвовал в составе своего подразделения в специальной военной операции. Воевал смело, за что награжден медалью «За отвагу», медалью Суворова, «За боевые отличия».

Он погиб, прикрывая отход своего подразделения для перегруппировки. В том бою его экипаж уничтожил пять танков. 9 ноября 2022 года посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище. «Золотую звезду» вручали уже семье Николая Данильченко.