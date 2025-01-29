Омск-Информ
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·Общество

Родители жалуются, что детям подают обед в грязной посуде.
В январе специалисты Роспотребнадзора зафиксировали случай кишечной инфекции в омской школе № 32. Как сообщает «Город55», причины неизвестны, но с 13 по 19 января учебное заведение закрывали на карантин.
Отметим, что ранее родители учеников школы на проспекте Мира жаловались на грязную посуду в столовой. По словам омичей, 28 января несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства.
Роспотребнадзор начал проверку, а департамент образования указал директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством питания.
·Общество

Родители жалуются, что детям подают обед в грязной посуде.
В январе специалисты Роспотребнадзора зафиксировали случай кишечной инфекции в омской школе № 32. Как сообщает «Город55», причины неизвестны, но с 13 по 19 января учебное заведение закрывали на карантин.
Отметим, что ранее родители учеников школы на проспекте Мира жаловались на грязную посуду в столовой. По словам омичей, 28 января несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства.
Роспотребнадзор начал проверку, а департамент образования указал директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством питания.