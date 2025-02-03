Омск-Информ
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·Общество

ГК «Стройбетон» начала продавать жилье в микрорайоне Гармония.

3 февраля открываются продажи квартир первой очереди нового жилого комплекса на пересечении улиц Перелеёта и Шаронова.

Что ждет омичей:

  • Развитая инфраструктура: школы, детские сады и медицинские учреждения.
  • Удобная транспортная доступность.
  • Приватный двор с игровыми и спортивными площадками.
  • Магазины, аптеки и пункты выдачи непосредственно в самом доме.
  • Современные МОП с колясочными на первом этаже.

Первая очередь квартир продается по эскроу-счетам: однушки, двушки и трешки площадью от 40 до 89 м², в том числе варианты на первом этаже с отдельным входом.

Узнать больше о проекте можно по ссылке или в офисе продаж по адресу: улица Герцена, 29. Контактный телефон 25-25-32.

Посмотреть проектную декларацию можно на сайте наш.дом.рф.

Застройщик: ООО «СЗ «СМУ-11 СБ «Южное».

ООО СМУ-10 СБ «Северное». ИНН 5501275735. Реклама

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·Общество

ГК «Стройбетон» начала продавать жилье в микрорайоне Гармония.

3 февраля открываются продажи квартир первой очереди нового жилого комплекса на пересечении улиц Перелеёта и Шаронова.

Что ждет омичей:

  • Развитая инфраструктура: школы, детские сады и медицинские учреждения.
  • Удобная транспортная доступность.
  • Приватный двор с игровыми и спортивными площадками.
  • Магазины, аптеки и пункты выдачи непосредственно в самом доме.
  • Современные МОП с колясочными на первом этаже.

Первая очередь квартир продается по эскроу-счетам: однушки, двушки и трешки площадью от 40 до 89 м², в том числе варианты на первом этаже с отдельным входом.

Узнать больше о проекте можно по ссылке или в офисе продаж по адресу: улица Герцена, 29. Контактный телефон 25-25-32.

Посмотреть проектную декларацию можно на сайте наш.дом.рф.

Застройщик: ООО «СЗ «СМУ-11 СБ «Южное».

ООО СМУ-10 СБ «Северное». ИНН 5501275735. Реклама

8268