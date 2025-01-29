В минувшем году это случилось сразу в нескольких районах.

За 2024 год омские ЗАГСы зарегистрировали 14 159 актов о рождении. За год в регионе появилоись 7179 мальчиков и 6951 девочка. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко.

При этом 38 % (5347) детей оказались первенцами, еще 4435 родились вторыми, 2586 – третьими, а 1759 – четвертыми. В семьях Исилькульского, Называевского и Черлакского районов родились 10-е по счету дети, а в семьях Исилькульского, Калачинского, Кормиловского и Любинского – одиннадцатые.

За год в регионе появились 144 двойни, 2 тройни (Октябрьский округ Омска и Исилькульский район).

Чаще всего дети рождались в июле, августе и октябре. Средний возраст матерей – 30 лет в районах и 29 лет в Омске. Чаще всего рожают женщины от 25 до 34 лет.