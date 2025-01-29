Депутаты Омского городского совета откорректировали бюджет 2025 года. Городская казна дополнительно получила 1,2 млрд рублей.

Первое пленарное заседание весенней сессии Омского городского совета по традиции начали с исполнения гимна города Омска. Его спели юные воспитанники детской школы искусств № 6 имени Е. Ф. Светланова.

Приветствовал депутатов председатель горсовета Владимир Корбут. Во вступлении он обозначил планы работы и задачи. 2025 год объявлен Годом муниципального депутата, будут внесены изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» 131-ФЗ, что означает большую работу по приведению в соответствие муниципальных правовых актов. Большое движение ожидается в молодежном сообществе, поскольку город 2025 год проводит в статусе молодежной столицы. 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут посвящены все события года, фронтовики станут почетными жителями Омска.

Один из главных вопросов повестки – бюджет 2025 года и его корректировка.

– Мы утвердили изначально доходную часть бюджета в размере 38 млрд рублей, расходную – 39,3 млрд рублей. Сегодня мы увеличиваем его на 1,2 млрд рублей, – рассказал Корбут о первых изменениях бюджета 2025 года.

Дополнительные средства направят на заработную плату работникам культуры, капремонт многоквартирных домов, содержание дорог, приобретения жилья для отдельных категорий граждан. 14 млн рублей выделят плюсом на ремонт памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.