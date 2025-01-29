В Омском городском совете ввели еще три категории льготников, которых освободили от туристического налога.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета депутаты освободили своим решением три категории льготников от уплаты туристического налога. В частности, это несовершеннолетние, а также лица, имеющие регистрацию по месту жительства и по месту пребывания на территории Омска. Третьими оказались граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувшие жилые помещения и находящиеся в пунктах временного размещения и питания на территории Омска.

– Я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к этому вопросу и будем очень внимательно относиться к запросам людей. Это важно, потому что Омск в этом году стал молодежной столицей, а в 2026-м будет культурной столицей России, – сказал спикер горсовета Владимир Корбут.

Напомним, что туристический налог действует в Омске с 1 января 2025 года, его будут платить гостиницы и хостелы. Ставка налога составляет 1 %, и в дальнейшем будет ежегодно повышаться до 5 % в 2029 году. Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, он будет полностью зачисляться в городской бюджет.

Изначально был утвержден перечень освобожденных от уплаты туристического налога, в него вошли инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, ветераны боевых действий. В декабре 2024 года его расширили, добавив несовершеннолетних спортсменов, которые в Омск прибывают на спортивные соревнования, а также этот список дополнили сопровождающих инвалида I группы или детей-инвалидов.