Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла утром в Центральном округе.
Сегодня около 07:30 в районе пересечения улиц 21-й Амурской и Завертяева столкнулись Toyota и автобус ПАЗ. По предварительным данным полиции, 32-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где и врезалась в автобус.
Автобус двигался не по маршруту и без пассажиров. В аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля – мальчики, 5 и 6 лет, а также 5-летняя девочка.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.
·Происшествия

Авария произошла утром в Центральном округе.
Сегодня около 07:30 в районе пересечения улиц 21-й Амурской и Завертяева столкнулись Toyota и автобус ПАЗ. По предварительным данным полиции, 32-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где и врезалась в автобус.
Автобус двигался не по маршруту и без пассажиров. В аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля – мальчики, 5 и 6 лет, а также 5-летняя девочка.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.