В «Комбинате специальных услуг» готовы реализовать полуликвид на общую сумму почти 1 млн рублей.

Омский «Комбинат специальных услуг» выставил на платформе ГИС «Торги» заявку на реализацию трех катафалков. По всей вероятности, машины уже прилично покатались по городу.

В частности, к продаже представлены два автобуса ПАЗ, 2009 года выпуска с начальной ценой 162 тысячи рублей и 2010 года выпуска с начальной ценой 202 тысячи рублей. Также на торги выставлен «Форд-Транзит» 2007 года выпуска со стартовой стоимостью 519 тысяч рублей.

При этом функционал машин ничто не выдает, кроме логотипа КСУ. Так что новый владелец может закрасить надписи и использовать машины по своему усмотрению. Торги по трем катафалкам проведут 5, 6 и 7 марта.