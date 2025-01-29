Законодательное собрание рассмотрит кандидатуру Талгата Шугулбаева.

В четверг, 30 января, на пленарном заседании Законодательного собрания будет рассмотрен вопрос «О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Омской области».

КСП отвечает за контроль над законностью и эффективностью расходования средств областного бюджета, проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета области, а также осуществляет аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.

В конце октября прошлого года губернатор Виталий Хоценко предложил Заксобранию рассмотреть кандидатуру Талгата Шугулбаева на должность главы КСП.

Шугулбаев занимает эту должность с 2020 года. Позднее Счетная палата РФ одобрила его переназначение.

На прошлой неделе профильный комитет посоветовал Законодательному собранию утвердить данное решение.

Ранее, до своего назначения на должность председателя региональной КСП Талгат Шугулбаев возглавлял Главное управление финансового контроля Омской области. Он был удостоен почетных грамот министерства финансов и правительства Омской области.