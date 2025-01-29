Сегодня пройдет снег и гололедица, но количество осадков к концу недели постепенно уменьшится.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 января, в Омской области будет облачно с прояснениями. Местами в области синоптики обещают выпадение снега и гололедицу. Температура составит от –7...–12 градусов, а скорость ветра – 5–10 м/с.

Следующие несколько дней, по прогнозам, столбики термометра будут падать всё ниже, и уже к 31 января опустятся до –27 градусов ночью и –23 днем. Однако осадков с каждым днем будет становиться всё меньше.