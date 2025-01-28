Омск-Информ
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·Спорт

У хоккеиста 14 шайб в регулярном чемпионате.

Вчера, 27 января, нападающий «Авангарда» Семен Чистяков на матче оформил дубль в ворота «Адмирала» (4:1) и обновил снайперский рекорд «ястребов» в КХЛ среди защитников.

Сейчас у хоккеиста 14 шайб в регулярном чемпионате.  

·Спорт

У хоккеиста 14 шайб в регулярном чемпионате.

Вчера, 27 января, нападающий «Авангарда» Семен Чистяков на матче оформил дубль в ворота «Адмирала» (4:1) и обновил снайперский рекорд «ястребов» в КХЛ среди защитников.

Сейчас у хоккеиста 14 шайб в регулярном чемпионате.  