Следить за объектом планируется до конца года.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства объявил аукцион на охрану недостроя на пересечении улиц Химиков, Лаптева и проспекта Королева в Советском округе Омска. По данным портала «Госзакупки», на это выделили почти 2,2 млн рублей.

Заявки от желающих принимаются до 30 января. Подвести итоги конкурса и выбрать подрядчика планируется 3 февраля. Охранникам предстоит сторожить недостроенные объекты, патрулировать территорию, круглосуточно регистрировать транспорт и посетителей в журналах учета с 10 февраля по 31 декабря 2025 года.

Напомним, «Омскнефтепроводстрой» начал строительство дома в 2015 году и должен был завершть в 2017 году, но не завершил. В 2022 году Фонд защиты прав граждан выделил на завершение строительства дома 300 млн рублей.