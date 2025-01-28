Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают такую температуру ночью, а днем будет до –23 °С.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается похолодание. Уже сегодня ночью температура воздуха в северных районах опустится до –11...–25 градусов. Днем в среду будет –7...–12 градусов, по северу – до –18. Также в среду местами по региону ожидается снег, изморозь, гололедица и снежные заносы на дорогах.
В четверг ночью ожидается –16...–27 градусов. Днем потеплеет до –14...–19. Осадки прекратятся.
В ночь с четверга на пятницу будет –22...–27 градусов, а местами до –32. Днем в пятницу синоптики обещают –18...–23.
·Общество

Синоптики обещают такую температуру ночью, а днем будет до –23 °С.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается похолодание. Уже сегодня ночью температура воздуха в северных районах опустится до –11...–25 градусов. Днем в среду будет –7...–12 градусов, по северу – до –18. Также в среду местами по региону ожидается снег, изморозь, гололедица и снежные заносы на дорогах.
В четверг ночью ожидается –16...–27 градусов. Днем потеплеет до –14...–19. Осадки прекратятся.
В ночь с четверга на пятницу будет –22...–27 градусов, а местами до –32. Днем в пятницу синоптики обещают –18...–23.