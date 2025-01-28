Женщин и детей эвакуировали спасатели.

Сегодня в Омске в доме № 91 на улице Мельничной произошел пожар. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, загорелась квартира на 6-м этаже кирпичной девятиэтажки. Жильцов дома спускали с верхних этажей с помощью автолестницы.

– Было около 10 пожарных машин, две скорые и вроде одна машина полиции. Судя по запаху, горела проводка, – отмечают очевиды в соцсетях.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:27. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось 10 человек. Автолестницу использовали для спасения женщины и ребенка с 7-го этажа. С 8-го и 9-го этажей по лестницам вывели еще 3 женщин и 2 детей.

Пожар на 25 кв. м 29 сотрудников МЧС ликвидировали в 14:00. В происшествии никто не пострадал.

Дознаватели устанавливают, что стало причиной возгорания.