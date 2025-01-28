Целью КРТ-центра является совершенствование действующего законодательства о КРТ и финансовых инструментов поддержки КРТ.

Федеральный девелопер GloraX учредил КРТ-центр, чтобы повысить качество проектов комплексного развития территорий. Эксперты центра будут проводить консультации, обмениваться опытом с локальными девелоперами и представителями федеральных, региональных и местных властей. Все это поможет развитию инвестиционных проектов в сфере градостроительства и позволит предотвратить градостроительные конфликты.

– Мы намерены тиражировать накопленный опыт реализации КРТ на другие регионы в ходе расширения географии присутствия GloraX, – сказал вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев. – В рамках работы КРТ-центра мы готовы делиться экспертизой с представителями федеральных, региональных и местных властей и другими игроками рынка недвижимости. Уверен, что КРТ-центр станет уникальной площадкой для диалога между заинтересованными сторонами и будет способствовать развитию строительной отрасли, росту экономики регионов и повышению качества жизни в стране.

Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает серьезное увеличение объемов жилищного строительства в России – не менее 120 млн кв. м в год к 2030 году. Решение этой задачи возможно только при реализации масштабных строительных проектов. Механизм комплексного развития территорий позволяет в полной мере раскрыть градостроительный потенциал субъектов РФ, что соответствует текущему фокусу на региональное развитие.

КРТ позволяет вовлечь в градостроительный процесс крупные неосвоенные площадки и превратить парализованные территории в комфортную жилую среду, места приложения труда и отдыха. Этот механизм имеет ряд неоспоримых преимуществ для инвесторов, властей регионов и местных жителей. Первым является возможность создания сбалансированной городской среды, насыщенной необходимой инфраструктурой.

Масштаб проектов КРТ позволяет эффективнее заниматься мастер-планированием, комплексно подойти к развитию территории и учесть социальную, экономическую, экологическую и культурную сферы городской жизни. Механизм КРТ обеспечивает прозрачность в части распределения обязательств сторон по договору КРТ и сроков их выполнения.

Для девелоперов такой подход позволяет заручиться поддержкой властей при реализации сложных проектов. Наконец, КРТ предусматривает долгосрочное планирование, что гарантирует для застройщика длительное присутствие в регионе, загрузку производственных сил на годы вперед и достижение необходимой рентабельности за счет масштабов реализуемых проектов.

GloraX обладает внушительным опытом реализации проектов КРТ в разных регионах страны. Механизм КРТ позволит освоить даже сложные, годами простаивающие площадки.

Например, в Нижнем Новгороде девелоперы десятилетиями не могли приступить к преображению территории в районе Черниговской набережной. Запуск проекта осложняло большое количество объектов культурного наследия, расположенных на участке, поскольку всем им требовалась бережная реконструкция.

GloraX удалось разработать мастер-план, подготовить необходимую документацию и приступить к реализации проекта, который будет аккуратно вписан в исторический центр города, а также насытить пространство дополнительными востребованными функциями.

АО «ГЛОРАКС» ИНН 9729387137. Реклама