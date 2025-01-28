Губернатор ставит задачи на будущее – совершенствовать работу спасателей, при этом в 2025 году планируется дважды провести масштабную проверку систем оповещения.

Как отметил губернатор Виталий Хоценко на совещании с сотрудниками МЧС, в основу работы всех служб положены принципы профилактики и предупреждения, а также оперативного реагирования. Он подчеркнул, что нынешний, 2024 год, показал, насколько важно держать в состоянии постоянной готовности все силы: финансовые, материальные, человеческие ресурсы, средства связи и оповещения. На будущее глава региона ставит задачу постоянно совершенствовать все элементы и звенья системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Прошедший год стал серьезной проверкой на прочность для МЧС, обстановку с паводками в Омской области отнесли к режиму чрезвычайной ситуации федерального значения, переувлажнение почв – регионального. Губернатор отметил тех, кто участвовал в ликвидации ЧС. Группировка сил была сформирована из административного аппарата правительства Омской области, муниципальных районов, Главного управления МЧС по Омской области, а также добровольческих организаций и волонтеров, самого населения. Им глава региона и начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский вручили ведомственные награды и поощрения.

– Паводок показал, что мы умеем действовать единой слаженной командой, – подчеркнул Виталий Хоценко. – Важно предпринять все необходимые меры и сделать все возможное для предупреждения ЧС в будущем.

На совещании также были поставлены задачи по подготовке к весеннему половодью и предупреждению лесных пожаров. Запланированы работы, утверждены графики сборов и учений. Масштабные проверки системы оповещения граждан состоятся 8 марта и 5 октября.