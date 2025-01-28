Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Чартеры будет выполнять авиакомпания Azur Air.

С 26 апреля авиакомпания Azur Air запускает чартерную полетную программу из Омска в турецкую Анталью. Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

До старта Турции омичи могут слетать на отдых в Таиланд. Ближайший рейс на остров Пхукет запланирован на 5 февраля.

·Отдых и туризм

Чартеры будет выполнять авиакомпания Azur Air.

С 26 апреля авиакомпания Azur Air запускает чартерную полетную программу из Омска в турецкую Анталью. Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

До старта Турции омичи могут слетать на отдых в Таиланд. Ближайший рейс на остров Пхукет запланирован на 5 февраля.