Омск-Информ
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·Общество

Мэрия поддержала социальный проект детского кинологического клуба.

В Омске откроют детский кинологический клуб и хэдлинг-зал, сообщил мэр города Сергей Шелест. С соответствующей инициативой выступил кинологический клуб «Дайна».

– Мы эту инициативу поддержали – общественники получили в пользование муниципальное помещение и теперь будут учить начинающих собаководов, как обращаться с четвероногими друзьями, – отметил мэр.

На базе клуба появятся бесплатные группы для детей, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции; детей из многодетных семей; ребят, оставшихся без попечения родителей.

Детский кинологический клуб откроется 1 февраля.

·Общество

Мэрия поддержала социальный проект детского кинологического клуба.

В Омске откроют детский кинологический клуб и хэдлинг-зал, сообщил мэр города Сергей Шелест. С соответствующей инициативой выступил кинологический клуб «Дайна».

– Мы эту инициативу поддержали – общественники получили в пользование муниципальное помещение и теперь будут учить начинающих собаководов, как обращаться с четвероногими друзьями, – отметил мэр.

На базе клуба появятся бесплатные группы для детей, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции; детей из многодетных семей; ребят, оставшихся без попечения родителей.

Детский кинологический клуб откроется 1 февраля.