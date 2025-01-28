На парня составили четыре протокола.
В селе Красноярка Омского района экипаж ДПС остановил ВАЗ-21093. За рулем автомобиля находился 16-летний подросток. Парень, у которого нет водительских прав, к тому вел себя, как пьяный.
– На место задержания подростка была приглашена его мама, в присутствии которой молодому человеку было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался, – рассказали в полиции.
Инспекторы также выяснили, что номера автомобиля поддельные. Предыдущий владелец снял машину с учета в связи с продажей.
На подростка составили несколько протоколов:
- ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления);
- ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке);
- ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки);
- ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).
Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Информацию о случившемся сотрудники ГИБДД передали инспекторам по делам несовершеннолетних.
Полицейские также собираются привлечь мать подростка к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.