По вине водителей автобусов и троллейбусов случилось чуть больше четверти этих аварий.

По сравнению с 2023 годом, количество дорожно-транспортных происшествий в Омске в 2024 году снизилось на 6,2 % (с 1976 до 1853 случаев). Снизилось также число погибших - с 53 до 37 человек (на 30,2 %). Пострадали за год в ДТП на 9,4 % меньше омичей (снижение с 2541 до 2302 человек).

Как сообщает мэрия, в аварии на 7 % реже стал попадать общественный транспорт. Число таких ДТП снизилось с 325 до 302. На 10 % реже аварии происходили по вине водителей автобусов, троллейбусов и трамваев – снижение с 84 до 80 случаев.

- По-прежнему самым аварийно-опасным днем недели остается пятница, на которую приходится до 16 % от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Пик аварийности — вечернее время с 16:00 до 20:00. 30 % от общего числа ДТП происходит в указанный временной промежуток, - отметили в мэрии.

Сотрудники ГИБДД снова определили места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Департаменту транспорта поручили принять меры.