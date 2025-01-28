Омск-Информ
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·Общество

Во вторник горожан ждет относительно комфортная минусовая температура.

Во вторник, 28 января, в Омске потеплеет, стужа на время отступит. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ночью ожидается до -14…-19 градусов, а днем 7…-12 градусов.

Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

В среду и четверг характер погоды не изменится. Судя по долгосрочным прогнозам, к концу недели морозы вернутся в город и область.

·Общество

Во вторник горожан ждет относительно комфортная минусовая температура.

Во вторник, 28 января, в Омске потеплеет, стужа на время отступит. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ночью ожидается до -14…-19 градусов, а днем 7…-12 градусов.

Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

В среду и четверг характер погоды не изменится. Судя по долгосрочным прогнозам, к концу недели морозы вернутся в город и область.