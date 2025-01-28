Омские болельщики поделились историями своей привязанности к команде.

Вчера, 27 января, прошел матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Из-за принципиальности игра получилась жесткой, в результате чего обе команды получили ненужные удаления.

Прервали серию поражений

Ястребы доминировали весь матч и открыли счет в конце первого периода. Забил лучший бомбардир омичей Рид Буше. После перерыва градус напряжения не спадал, однако никому не удавалось забить. В конце периода это смог сделать Семен Чистяков после прекрасного розыгрыша с капитаном Дамиром Шарипзяновым и нападающим Ильей Каблуковым.

Далее, уже на второй минуте третьего периода, гости из Владивостока сумели поймать «Авангард» на ошибке и сделать счет 2:1. Однако это только раззадорило ястребов, которые буквально через минуту вывели молодого защитника Михаила Гуляева на бросок, после чего счет стал 3:1. Точку в матче поставил все тот же Чистяков во время игры в большинстве. В итоге омичи победили команду из Владивостока со счетом 4:1. После двух поражений подряд исход матча стал настоящим подарком не только для фанатов команды, но и для всех любителей хорошего хоккея.

Болельщики единодушно отметили в этом матче двух игроков: защитника Семена Чистякова, который отличился дважды, и, конечно же, вратаря омской команды Никиту Серебрякова, который не раз спасал команду в самые нужные моменты.

Корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на матче, чтобы прочувствовать атмосферу на арене и пообщаться с болельщиками об их привязанности к «Авангарду».

Полюбила за драйв и эмоции

Екатерина Морозова болеет за омскую команду всего два года, но является преданной фанаткой и старается не пропускать ни одного матча. Она рассказала, что полюбила хоккей за скорость, драйв и эмоции. Особенно подпитывает эту привязанность, когда девушка встречает омичей в атрибутике ХК «Авангард».

– Многие носят мерч «Авангарда», это прикольно. Создается ощущение большой семьи, – рассказала болельщица.

Кроме того, девушка отметила, что для нее поход на игры команды – это не только спортивный интерес, но и приятный досуг, который она может разделить с родными людьми. Болельщице приятно наблюдать, что ее близким интересен хоккей, и они с удовольствием могут составить компанию.

– А вообще, у «Авангарда» сегодня хороший матч. Ну и в целом это принципиальная игра, потому что у ястребов была плохая выездная серия, и им надо выигрывать. Но пока команда идет довольно уверенно, они молодцы, – подытожила Екатерина.

Хоккей стал частью жизни

Омский блогер и автор телеграм-канала «Кружочки Васильева» Павел Васильев болеет за «Авангард» около 20 лет, а любовь к хоккею ему привил брат.

– Впервые я увидел хоккей в 2004 году, когда мой брат смотрел финал против ХК «Металлург». Когда Максим Соколов отбил победный буллит, брат бегал по всей квартире и кричал: «Мы чемпионы!» Я искренне разделял его эмоции. Буквально на следующий сезон я попросил отца сводить меня на игру в «СКК им. Блинова», и с тех пор хоккей стал частью моей жизни, – поделился приятными воспоминаниями Павел Васильев.

Омич также отметил, что полюбил этот спорт за скорость, обилие красивых комбинаций и зрелищные голы. Именно поэтому он предпочитает смотреть игры вживую, ведь только так можно ощутить те эмоции, которые дарят хоккейные матчи.

– Когда ты сидишь в арене и смотришь хоккей вживую, то невольно становишься седьмым игроком команды на льду. Через телевизор всегда смотреть тяжелее, но лучше это делать в компании друзей, – рассказал Павел.

Болельщик добавил, что поход на хоккей – это определенный ритуал в его жизни. У омича много друзей и знакомых, которые ходят на матчи. Со всеми можно поздороваться, пообщаться, а в перерыве перекусить хот-догом. Особенно радует, когда получается сходить поболеть с семьей.

Лучше болеть вживую

Давний болельщик команды Виктор ходит на матчи за «ястребов» с 1999 года и особенно ценит хоккей за динамичность. Ему особенно приятно, что, хоть в команде много игроков из других городов и стран, они не просто «отбывают свой номер», а сражаются за победу омского клуба.

– Команда каждый год разная, и мы любим людей за то, что они защищают наши цвета, бьются за город и эмблему, – поделился Виктор.

Омич посоветовал каждому, кто хоть как-то интересуется хоккеем, ходить на матчи вживую. Болельщик убежден, что с приходом нового тренера Ги Буше игра у команды наладилась.

– После прихода Буше все поменялось. Лично для меня изменились стиль и тактика, и сама игра пошла, – добавил Виктор.

Нельзя не согласиться со словами каждого из болельщиков. На играх царит очень дружеская и объединяющая атмосфера, которая дарит сильные эмоции и позитив. Омск не зря называют хоккейным городом, который буквально дышит невероятной энергетикой этой игры. Поход на матч давно стал не только способом вместе с хоккеистами прожить ощущения ледовой схватки, но также местом для встреч с друзьями и близкими.