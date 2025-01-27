Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

МЧС сделало официальное заявление.

Завтра, 28 января, на улицах Омска будет наблюдаться большое количество пожарных машин, предупредили в МЧС. В ведомстве призвали жителей не паниковать.

– Увидишь 28 января в 07:30 в городе много пожарных автомобилей – знай, мы проводим на Левом берегу смотр техники, – сообщается в официальном телеграм-канале спасателей.

Конкретная локация не называется. Обычное подобные мероприятие проводятся на парковке у торгового комплекса «Континент».

·Общество

МЧС сделало официальное заявление.

Завтра, 28 января, на улицах Омска будет наблюдаться большое количество пожарных машин, предупредили в МЧС. В ведомстве призвали жителей не паниковать.

– Увидишь 28 января в 07:30 в городе много пожарных автомобилей – знай, мы проводим на Левом берегу смотр техники, – сообщается в официальном телеграм-канале спасателей.

Конкретная локация не называется. Обычное подобные мероприятие проводятся на парковке у торгового комплекса «Континент».