Молодой человек на электросамокате угодил под колеса иномарки.

Днем 27 января на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Киа» с электросамоката. Молодой человек, управлявший средством индивидуальной мобильности, ехал по «зебре» на красный сигнал светофора, сообщает портал «СуперОмск».

В результате наезда иномарки водитель самоката получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Отметим, что это первое дорожное происшествие с участием электросамоката в наступившем 2025 году.