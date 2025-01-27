Омск-Информ
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·Авто

Обслуживанием дороги протяженностью более 3,5 км будет КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Автомобильная дорога по улице 10 лет Октября от улицы Думская до Сыропятского тракта, а также участок Сыропятского тракта до границы города Омска перейдут в безвозмездное пользование КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Общая длина дороги составляет более 3,5 км.

Этот вопрос будет рассматриваться 29 января на заседании городского Совета, сообщает портал «СуперОмск». Депутатам необходимо принять решение, чтобы областные дорожники взяли на себя обслуживание проезжей части улице 10 лет Октября на период реконструкции этой дороги. Ее ремонтируют участками, окончание работ запланировано в 2026 году.

·Авто

Обслуживанием дороги протяженностью более 3,5 км будет КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Автомобильная дорога по улице 10 лет Октября от улицы Думская до Сыропятского тракта, а также участок Сыропятского тракта до границы города Омска перейдут в безвозмездное пользование КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». Общая длина дороги составляет более 3,5 км.

Этот вопрос будет рассматриваться 29 января на заседании городского Совета, сообщает портал «СуперОмск». Депутатам необходимо принять решение, чтобы областные дорожники взяли на себя обслуживание проезжей части улице 10 лет Октября на период реконструкции этой дороги. Ее ремонтируют участками, окончание работ запланировано в 2026 году.