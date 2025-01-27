Работник ТК «Мир» не поделил с незнакомцем асфальт.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего дворника ТК «Мир». Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Конфликт произошел около 6 утра 25 сентября 2022 года. В суде установлено, что дворник попросил незнакомца отойти с подметаемого асфальта. Однако тот не согласился, завязалась перепалка. В пылу ссоры дворник пырнул прохожего ножом в живот. Незнакомец скончался от полученных травм.

На допросе дворник отрицал свою вину, настаивая, что кровь погибшего на рабочих штанах появилась случайно. Есть и еще одна циничная деталь – сразу после убийства он переоделся и отправился молиться в церковь.

Обвинительный вердикт вынесли присяжные. Ближайшие 9 лет и 10 месяцев дворник проведет в колонии строгого режима.