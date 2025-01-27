Омск-Информ
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·Общество

В двух округах выявили сероводород и оксид углерода.
В минувшее воскресенье, 26 января, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорожда в 2,8 раза. В то же время в Центральном округе выявили 1,4 ПДК оксида углерода.
Отметим, что на ближайшие три дня синоптики прогнозируют пониженый куровень загрязнения. Погода будет рассеивать вредные примеси в воздухе.
·Общество

В двух округах выявили сероводород и оксид углерода.
В минувшее воскресенье, 26 января, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорожда в 2,8 раза. В то же время в Центральном округе выявили 1,4 ПДК оксида углерода.
Отметим, что на ближайшие три дня синоптики прогнозируют пониженый куровень загрязнения. Погода будет рассеивать вредные примеси в воздухе.