Более 200 омских студотрядовцев поучаствовали в ледовом шоу в День российского студенчества.

В Омске 25 января студенческие отряды отметили День российского студенчества необычным способом – на льду семейного парка «Вокруг света» прошло шоу «Молодость в бойцовке», собравшее более 200 участников.

– Я от всей души поздравляю вас с праздником, – сказал командир омского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Черепанов. – Мы с вами проживаем ту замечательную пору, когда приобретаем новые навыки, знакомства и определяем, чего хотим. В 2025 году мы с вами входим с новым статусом молодежной столицы России.

Конкурсанты соревновались в трех номинациях. По словам комиссара омского регионального отделения РСО Юлии Булышевой, мероприятие стало отличной возможностью для отрядов встретиться в новом году и продемонстрировать свои таланты.

В сольном катании победило объединение школьных трудовых отрядов «Молодость на льду». Лучшим в парном катании стал студенческий отряд проводников «Триада». В массовых постановках вновь отличилась «Молодость на льду».