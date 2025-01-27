Омск-Информ
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·Общество

Дома сидят ученики 20 классов.
По данным департамента образования на 27 января, на карантин из-за ОРВИ в Омске закрыли 20 классов в 16 школах. В 26 городских детских садах не работают 32 группы.
Как сообщает «Город55», в конце прошлой недели на карантине находилось 13 классов в 8 школах. Детские сады не посещали воспитанники 32 групп (25 учреждений).
·Общество

Дома сидят ученики 20 классов.
По данным департамента образования на 27 января, на карантин из-за ОРВИ в Омске закрыли 20 классов в 16 школах. В 26 городских детских садах не работают 32 группы.
Как сообщает «Город55», в конце прошлой недели на карантине находилось 13 классов в 8 школах. Детские сады не посещали воспитанники 32 групп (25 учреждений).