Холдинг «Аэропорты регионов» озвучил требования к соискателям на эту должность.

На сайте по поиску работы появилось объявление о вакансии, которую предлагает холдинг «Аэропорты регионов», заключивший летом 2024 года концессионное соглашение по строительству аэропорта Омск-Федоровка. В компанию требуется казначей.

Как явствует из сообщения, приветствуется претендент с высшим экономическим образованием, опытом работы в сфере бюджетного планирования в строительстве, а также в реализации крупных инвестиционных проектов. Он должен уметь взаимодействовать с кредитными организациями, работать с базовыми экономическими показателями и иметь навык составления финансовых моделей. К тому же у него должна быть грамотная устная и письменная речь.

Человек для работы на объекте должен быть с опытом работы от года, приглашают его на полную занятость – на 8-часовой рабочий день и с графиком 5/2. При этом уровень дохода не указан, но есть бонусы – корпоративная мобильная связь и почему-то новогодние подарки.

Общая стоимость строительства аэропорта Омск-Федоровка составляет более 43 млрд руб. Воздушный хаб построят к 2028 году.