Еще 6 человек сотрудникам МЧС удалось спасти.

Утром 27 января в 3-этажнои доме в Лукьяновке Одесского района Омской области произошел пожар. Огонь возник в одной из квартир на последнем этаже.

Сообщение в МЧС поступило в 08:20. На место выехали 5 огнеборцев на 2 пожарных машинах. Спасатели вывели 4 взрослых и 2 детей.

Ликвидировать открытое горение удалось в 08:50. Площадь пожара составила 10 кв. м. В горевшей квартире обнаружили тело погибшего мужчину.

Дознаватели выясняют причины пожара.