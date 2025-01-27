Омск-Информ
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·Общество

Суд признал их незаконными.
Мошенники оформили займы на 23-летнего участника специальной военной операции из Любинского района. Без ведома парня они заняли 53 тыс. рублей в шести микрофинансовых организациях.
Как сообщает прокуратура, военнослужащий потерял сим-карту, но не заблокировал ее. В марте преступники использовали этот телефонный номер, чтобы получить доступ к личному кабинету омича на портале «Госуслуги», и оформили на него займы.
Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура направила в суд иск о признании договоров о займах незаключенными, а обязательств по ним – не возникшими. Суд удовлетворил это требование.
·Общество

Суд признал их незаконными.
Мошенники оформили займы на 23-летнего участника специальной военной операции из Любинского района. Без ведома парня они заняли 53 тыс. рублей в шести микрофинансовых организациях.
Как сообщает прокуратура, военнослужащий потерял сим-карту, но не заблокировал ее. В марте преступники использовали этот телефонный номер, чтобы получить доступ к личному кабинету омича на портале «Госуслуги», и оформили на него займы.
Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура направила в суд иск о признании договоров о займах незаключенными, а обязательств по ним – не возникшими. Суд удовлетворил это требование.