Женщина сама приехала к сотрудникам на тонированной машине.

Ночью автоинспекторы остановили на улице Энтузиастов 17-летнего парня на автомобиле ВАЗ-21070. Чтобы составить протокол на подростка без водительских прав, на место вызвали его мать.

Мать нарушителя приехала на тонированном автомобиле и припарковала его с нарушением ПДД. Также оказалось, что в ее автомобиле имеются неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

В итоге на сына составили один протокол, а на мать – три. ВАЗ поместили на специализированную стоянку.