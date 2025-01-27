Ограничения коснутся жителей Большереченского района и Тары.
На этой неделе в Омской области ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Ограничения коснутся жителей четырех населенных пунктов, расположенных на севере региона. График опубликован на сайте цифрового эфирного телевидения:
- 28 января с 8 до 17 часов – Тара;
- 29 января с 11 до 17 часов – село Уленкуль (Большереченский район);
- 30 января с 10 до 16 часов – Большеречье;
- 31 января с 9 до 15 часов – село Ингалы (Большереченский район).
Перебои вещания коснутся так называемого первого мультиплекса, в который входят 20 телеканалов: Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «МАТЧ!», НТВ, «Пятый канал», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ».