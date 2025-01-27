Омск-Информ
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·Общество

После коммунальной аварии учебному заведению требуется ремонт.
Прокуратура потребовала от омской «Тепловой компании» возместить ущерб школе № 106, пострадавшей из-за коммунальной аварии. Ущерб превысил 6 млн рублей.
Как сообщает прокуратура, 26 ноября в Советском округе произошел порыв трубопровода, принадлежащего АО «Тепловая компания». В результате горячая вода затопила кабинеты и другие помещения школы.
Прокуратура посчитала, что причиной аварии послужило то, что «Тепловая компания» не исполнила обязанности по надлежащему обслуживанию своих сетей. Сотрудники внесли гендиректору компании представление, требуя полной компенсации расходов на восстановление школы. Виновных лиц также хотят привлечь к дисциплинарной ответственности. 
·Общество

После коммунальной аварии учебному заведению требуется ремонт.
Прокуратура потребовала от омской «Тепловой компании» возместить ущерб школе № 106, пострадавшей из-за коммунальной аварии. Ущерб превысил 6 млн рублей.
Как сообщает прокуратура, 26 ноября в Советском округе произошел порыв трубопровода, принадлежащего АО «Тепловая компания». В результате горячая вода затопила кабинеты и другие помещения школы.
Прокуратура посчитала, что причиной аварии послужило то, что «Тепловая компания» не исполнила обязанности по надлежащему обслуживанию своих сетей. Сотрудники внесли гендиректору компании представление, требуя полной компенсации расходов на восстановление школы. Виновных лиц также хотят привлечь к дисциплинарной ответственности. 