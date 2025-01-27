Омск-Информ
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·Общество

К среде дневная температура воздуха поднимется до –7 градусов.

Ближайшие три дня в Омске ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться снегопадами. Сегодня, 27 января, в городе ожидается –12…–14 градусов, без осадков, но уже во вторник прогнозируется снег. Температура воздуха поднимется до –10.

Еще теплее ожидается 29 января. Синоптики прогнозируют –7 градусов и обильные осадки в виде снега на протяжении всего дня.

·Общество

К среде дневная температура воздуха поднимется до –7 градусов.

Ближайшие три дня в Омске ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться снегопадами. Сегодня, 27 января, в городе ожидается –12…–14 градусов, без осадков, но уже во вторник прогнозируется снег. Температура воздуха поднимется до –10.

Еще теплее ожидается 29 января. Синоптики прогнозируют –7 градусов и обильные осадки в виде снега на протяжении всего дня.