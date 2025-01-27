Оказывается, дело не в осанке и сидячем образе жизни.
Причиной болей в спине может быть неправильный прикус, заявила врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Специалист объяснила, как одно связано с другим.
– Челюстно-лицевая система тесно связана с позвоночником. Нарушения прикуса создают дисбаланс в работе жевательных мышц, что оказывает влияние на мышцы шеи и спины, – цитирует эксперта издание «Газета.Ru».
Проблемы с прикусом могут привести к хроническому напряжению мышц, перекосу тела и даже смещению позвоночных дисков.
– Неправильное смыкание зубов вызывает перегрузку височно-нижнечелюстного сустава, что часто сопровождается мышечным напряжением. Это состояние заставляет организм компенсировать дисбаланс, перераспределяя нагрузку на позвоночник. Например, если нижняя челюсть смещена назад, голова инстинктивно выдвигается вперед, что вызывает искривление шейного отдела позвоночника, – отметила специалист.
Со временем все это может привести к регулярным болям в спине, головным болям и ограничению подвижности. Виктория Радько советует людям с болью в спине пройти диагностику на предмет правильности прикуса, а если с ним проблемы, вовремя обратиться за лечением. Это поможет восстановить баланс в теле, устранить хроническое напряжение и значительно улучшить качество жизни человека.