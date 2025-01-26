Почетные звания получили два врача и двукратная чемпионка мира по биатлону.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 января, подписал указ о награждении государственными наградами. В этом перечне оказались и омичи, которых отметили за вклад в развитие профессиональных сфер.

Так, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Ларисе Поповой и Сергею Хамову. Врач-бактериолог высшей квалификации Лариса Попова, руководит лабораторией Областной клинической больницы. Врач-отоларинголог с 31-летним стажем Сергей Хамов, также трудится в этом учреждении, возглавляя оториноларингологическое отделение.

Кроме того, звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» получила двукратная чемпионка мира по биатлону, ныне начальник управления спорта и антидопингового обеспечения министерства спорта Омской области Елена Бацевич.