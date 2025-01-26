Сотрудница дошкольного учреждения доверилась мошенникам и оформила огромные кредиты.

В полицию обратилась 23-летняя воспитательница детского сада из Центрального округа Омска. Она лишилась 1,325 млн рублей из-за действий мошенников.

Полицейские установили, что сотрудница дошкольного учреждения стала жертвой классической «разводки». Первоначально мошенник по телефону представился оператором сотовой связи и сообщил девушке о необходимости продления договора, в противном случае сим-карта будет заблокирована. Для того, чтобы этого не случилось, следовало продиктовать коды из смс-сообщений.

Вскоре воспитательница получила извещение о взломе личного кабинета портала «Госуслуг». После этого ей позвонили якобы представители «Госуслуг» и Центробанка, которые на этот раз рассказали о попытке мошенников оформить кредиты. Чтобы перекрыть заявки, следовало самой оформить займы.

В итоге воспитательница сняла три кредита на общую сумму 900 тыс. рублей, сняла 125 тыс. рублей и 300 тыс. рублей собственных сбережений. В течение 4 дней она перевела эти деньги мошенникам на указанные телефоны через банкомат.

Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители ищут злоумышленников.