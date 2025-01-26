Омск-Информ
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·Происшествия

Спасатели оперативно потушили пожар.  

Вчера, 25 января, в 19:58 стало известно о пожаре в гараже на улице Энтузиастов в Омске полыхал гараж.

Возгорание на 10 «квадратах» потушили 9 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пожар ликвидировали меньше чем за полчаса.

Пострадал один человек, судя по всему владелец гаража.

·Происшествия

Спасатели оперативно потушили пожар.  

Вчера, 25 января, в 19:58 стало известно о пожаре в гараже на улице Энтузиастов в Омске полыхал гараж.

Возгорание на 10 «квадратах» потушили 9 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пожар ликвидировали меньше чем за полчаса.

Пострадал один человек, судя по всему владелец гаража.