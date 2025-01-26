В жилье имеются библиотека и несколько санузлов.

В Омске выставили на продажу 8-комнатную квартиру на улице Лермонтова. Элитная восьмиэтажка 1995 года постройки расположена возле ТК «На Театральной», напротив Музыкального театра, квартира обойдется ее обладателю в 22 млн рублей.

Владелец недвижимости анонсировал гардеробную, четыре спальни, библиотеку, гостиную и несколько санузлов на площади в 178 кв. м. Кроме всего прочего, в подъезде имеется кладовая.

Продавец сообщил, что отделка квартиры выполнена в пастельных тонах. Судя по снимкам недвижимости, в интерьере преобладает классический, «тяжелый» люкс.