Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной отклонения от маршрута стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

В пятницу, 24 августа, борт авиакомпании S7, вылетевший из Омска в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку. По данным телеграм-канала Aviaincident, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Самолет приземлился в Казани.

При этом у пилотов возникли проблемы в зоне ответственности Самарского районного центра системы организации воздушного движения. С воздушного судна не поступали сигналы «Срочности» и «Бедствия», посадка прошла успешно.

·Происшествия

Причиной отклонения от маршрута стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

В пятницу, 24 августа, борт авиакомпании S7, вылетевший из Омска в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку. По данным телеграм-канала Aviaincident, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Самолет приземлился в Казани.

При этом у пилотов возникли проблемы в зоне ответственности Самарского районного центра системы организации воздушного движения. С воздушного судна не поступали сигналы «Срочности» и «Бедствия», посадка прошла успешно.