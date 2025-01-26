Омск-Информ
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·Общество

Губернатор Омской области спел гимн молодежи «Омичи».

Вчера, 25 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал на Студенческой ночи на катке на площади Бухгольца.

– Всех поздравляю с Днем студента и Татьяниным днем. А еще с тем, что мы по праву получили звание молодежной столицы России. Мы это заслужили. Желаю всем получить радость от общения друг с другом, прочувствовать этот зимний воздух и счастье в лучшем городе на Земле, – сказал Хоценко.

Глава региона вместе со студентами попробовал свои силы в конкурсах и поставил рекорд по дальности броска шайбы, получив главный приз – игрушку Омчика. Кроме того, Виталий Хоценко вместе с автором гимна молодежи Павлом Барлебиным исполнил песню «Омичи».

·Общество

Губернатор Омской области спел гимн молодежи «Омичи».

Вчера, 25 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал на Студенческой ночи на катке на площади Бухгольца.

– Всех поздравляю с Днем студента и Татьяниным днем. А еще с тем, что мы по праву получили звание молодежной столицы России. Мы это заслужили. Желаю всем получить радость от общения друг с другом, прочувствовать этот зимний воздух и счастье в лучшем городе на Земле, – сказал Хоценко.

Глава региона вместе со студентами попробовал свои силы в конкурсах и поставил рекорд по дальности броска шайбы, получив главный приз – игрушку Омчика. Кроме того, Виталий Хоценко вместе с автором гимна молодежи Павлом Барлебиным исполнил песню «Омичи».