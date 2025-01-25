Омск-Информ
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В этом сезоне Джошуа Ливо претендует на «вечный» рекорд Сергея Мозякина.

Омский «Авангард» претендует на форварда уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, сообщает «Бизнес Online». Канадец является лучшим иностранным игроком КХЛ. На его счету 58 (37+21) очков в 43 играх чемпионата и лидерство среди снайперов и бомбардиров лиги. В этом сезоне Ливо может побить «вечный» рекорд Сергея Мозякина (48 шайб в чемпионате).

Помимо «ястребов», на уфимского канадца претендует магнитогорский «Металлург». Представители игрока не отрицают интерес топ-клубов к Джошуа Ливо. Нынешний клуб легионера «Салават Юлаев», несмотря на периодические проблемы с финансами, намерен сохранить его в своем составе.

·Спорт

В этом сезоне Джошуа Ливо претендует на «вечный» рекорд Сергея Мозякина.

Омский «Авангард» претендует на форварда уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, сообщает «Бизнес Online». Канадец является лучшим иностранным игроком КХЛ. На его счету 58 (37+21) очков в 43 играх чемпионата и лидерство среди снайперов и бомбардиров лиги. В этом сезоне Ливо может побить «вечный» рекорд Сергея Мозякина (48 шайб в чемпионате).

Помимо «ястребов», на уфимского канадца претендует магнитогорский «Металлург». Представители игрока не отрицают интерес топ-клубов к Джошуа Ливо. Нынешний клуб легионера «Салават Юлаев», несмотря на периодические проблемы с финансами, намерен сохранить его в своем составе.