Омск-Информ
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·Общество

Государственные награды присвоены указом президента.

Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина о присвоении государственных наград. Среди тех, кто их получил, трое представителей Омской области.

Так, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» получили врач-бактериолог высшей категории, заведующая лабораторией Областной клинической больницы Лариса Попова и врач-отоларинголог, завотделением этого же медучреждения Сергей Хамов.

В свою очередь, начальник управления спорта и антидопингового обеспечения министерства спорта Омской области Елена Бацевич получила звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

·Общество

Государственные награды присвоены указом президента.

Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина о присвоении государственных наград. Среди тех, кто их получил, трое представителей Омской области.

Так, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» получили врач-бактериолог высшей категории, заведующая лабораторией Областной клинической больницы Лариса Попова и врач-отоларинголог, завотделением этого же медучреждения Сергей Хамов.

В свою очередь, начальник управления спорта и антидопингового обеспечения министерства спорта Омской области Елена Бацевич получила звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».