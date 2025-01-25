Выплаты были увеличены более чем на 100 %, но все равно не дотягивают до средней зарплаты в регионе.

По итогам 2024 года средняя зарплата фельдшеров скорой помощи в Омской области составила 58 045 рублей, водителям неотложки платят в среднем 56 895 рублей. С 2023 года зарплаты этих сотрудников выросли на 125 %, однако все равно не дотягивают до средних по региону – 65 133 рубля.

– Повышение уровня заработной платы планируется реализовать в рамках ежегодной индексации зарплаты в целях соблюдения 134 статьи ТК РФ, – сообщил порталу «Город55» министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Глава ведомства назвал повышение зарплат «действенной мерой по решению проблемы с дефицитом кадров». На скорой сейчас, к примеру, не хватает более 100 водителей.