Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

За год жертвами дистанционных мошенников стали более 5500 жителей региона. Они потеряли свыше 1,5 млрд рублей.

Региональное УМВД подвело итоги ушедшего 2024 года. Уровень преступности в регионе снизился на 11,5 % по сравнению с 2023 годом, а стражи порядка добились стопроцентной раскрываемости случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей с проникновением.

Сложная ситуация по-прежнему с киберпреступностью, но злоумышленников выявляют уже сотнями.

– За прошедший год более 5,5 тысячи жителей нашего региона стали жертвами обмана и перечислили мошенникам более 1,5 млрд рублей. Значительно возросла раскрываемость данного вида преступлений, полицией задержаны 779 фигурантов, – сообщили в региональном УМВД.

С начала текущего года в Омской области зарегистрировано 215 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб по этим преступлениям превысил 88 млн рублей.   

·Происшествия

За год жертвами дистанционных мошенников стали более 5500 жителей региона. Они потеряли свыше 1,5 млрд рублей.

Региональное УМВД подвело итоги ушедшего 2024 года. Уровень преступности в регионе снизился на 11,5 % по сравнению с 2023 годом, а стражи порядка добились стопроцентной раскрываемости случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей с проникновением.

Сложная ситуация по-прежнему с киберпреступностью, но злоумышленников выявляют уже сотнями.

– За прошедший год более 5,5 тысячи жителей нашего региона стали жертвами обмана и перечислили мошенникам более 1,5 млрд рублей. Значительно возросла раскрываемость данного вида преступлений, полицией задержаны 779 фигурантов, – сообщили в региональном УМВД.

С начала текущего года в Омской области зарегистрировано 215 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб по этим преступлениям превысил 88 млн рублей.   