За год жертвами дистанционных мошенников стали более 5500 жителей региона. Они потеряли свыше 1,5 млрд рублей.

Региональное УМВД подвело итоги ушедшего 2024 года. Уровень преступности в регионе снизился на 11,5 % по сравнению с 2023 годом, а стражи порядка добились стопроцентной раскрываемости случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей с проникновением.

Сложная ситуация по-прежнему с киберпреступностью, но злоумышленников выявляют уже сотнями.

– За прошедший год более 5,5 тысячи жителей нашего региона стали жертвами обмана и перечислили мошенникам более 1,5 млрд рублей. Значительно возросла раскрываемость данного вида преступлений, полицией задержаны 779 фигурантов, – сообщили в региональном УМВД.

С начала текущего года в Омской области зарегистрировано 215 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб по этим преступлениям превысил 88 млн рублей.