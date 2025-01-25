Прокуратура уже отсудила у Сергея Хлебороба 11 миллионов за объект в Горьковском районе. На очереди еще два.

В Омской области прокуратура инициировала судебные разбирательства с предпринимателем Сергеем Хлеборобом, который в 2023 году построил фельдшерско-акушерские пункты в ряде районов области. Бизнесмен получил деньги за проведенные работы, однако, как выяснилось, он вообще не имел права участвовать в торгах по причине наличия у него судимости.

Арбитражный суд встал на сторону прокуратуры и обязал Хлебороба вернуть Горьковской ЦРБ 10,9 млн рублей за построенный и принятый ФАП в селе Георгиевка, сообщает портал «СуперОмск». На рассмотрении находится иск по ФАПу в поселке Междуречье Тарского района (10,9 млн рублей). Также известно, что в 2023 году ИП Хлебороб строил ФАП в деревне Сереброполье Азовского района (8,9 млн рублей). В общей сложности это около 30 миллионов, которые судимому предпринимателю, похоже, придется вернуть.